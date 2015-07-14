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مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك عقب المران

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مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك عقب المران مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك عقب المران

اجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بلاعبيه عقب نهاية مران الفريق اليوم الاثنين، من أجل تقديم التهنئة بعد الفوز على أورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية.

واعتلى الزمالك صدارة المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية، بعدما حول تأخره أمام مضيفه أورلاندو بهدف إلى فوز 2-1.

وحضر مرتضى مران الزمالك اليوم الاثنين، قبل أن يجتمع باللاعبين ويهنئهم على الفوز.

وأكد رئيس الزمالك لحازم إمام قائد الفريق أن اللاعبين يستطيعون صرف مكافآت الإدارة لهم غدا الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء في الدوري المصري.

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