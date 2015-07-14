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أيمن حفني يغيب عن مران الزمالك للإجهاد

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أيمن حفني يغيب عن مران الزمالك للإجهاد أيمن حفني يغيب عن مران الزمالك للإجهاد

غاب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك عن مران فريقه اليوم الاثنين، بإذن من الجهاز الفني بعد شعوره بالإجهاد من رحلة جنوب إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر يوم الأربعاء في الدوري.

وحصل حفني على إذن بالراحة من الجهاز الفني، بعد المشاركة في الفوز على أورلاندو بايرتس 2-1 في ثاني جولات مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية.

فيما أدى حازم إمام وعمر جابر وأحمد على ويوسف أوباما رباعي الزمالك تدريبات تأهيلية في المران.

ومن المقرر أن يلعن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق الأبيض لمواجهة النصر غدا الثلاثاء.

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