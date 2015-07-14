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السديس يطيّب الحجر الأسود بأفخر أنواع العود

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السديس يطيّب الحجر الأسود بأفخر أنواع العود السديس يطيّب الحجر الأسود بأفخر أنواع العود

    قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر، وذلك انطلاقا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، ومن الاهتمام الخاص من القيادة الرشيدة بهما، وبكل ما يتعلق بالحرمين الشريفين، وما يولونه إياها من الاهتمام والرعاية والحرص والعناية.

وقد دأبت الرئاسة على العناية بتطييب الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب وأزكاه وأفوحه وأشذاه.

كما تقدم الرئيس العام بوافر الشكر والعرفان والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على ما يولون الحرمين الشريفين والكعبة الغراء من فائق العناية.

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