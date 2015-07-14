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السيرة الذاتية لوزير الإسكان ماجد الحقيل

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    عمل ماجد الحقيل نائباً للمدير المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي من عام 1990 إلى 1998م.

وله عضويات في مجلس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة: منها بنك الجزيرة وشركة وفاء للتأمين ومن الشركات المساهمة المغلقة: الجزيرة وشركة ناس القابضة وشركة رافال للتطوير العقاري وكذلك في المنظمات والجهات غير الربحية: منها مركز التحكيم التجاري السعودي - تحت التأسيس (عضو مجلس الإدارة)، الغرفة التجارية بالرياض (عضو اللجنة العقارية)، الغرفة التجارية بالرياض (رئيس لجنة المطورين العقاريين)، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية.

كما حضر عدداً من الدورات التدريبية منها:

خطط ضمان استمرارية المؤسسة في حالات الطوارئ وتمويل العملاء وتفعيل ودمج الإدارة المالية والسوق المالي للمملكة العربية والإدارة الفاعلة.

ويحمل معاليه خبرة علمية وعملية مقترنة بإنجازات متميزة في مجالات التطوير العقاري والبنكي والاستثماري والتأمين والطيران في مراحلها المتعددة.

وحصل الحقيل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999م وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا شامبين عام 1998 - 1999م، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD - لوزان - سويسرا عام 2007م، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 1985 - 1998م.

ولديه الخبرة العملية في شركة رافال للتطوير العقاري من 2007 حتى تاريخه وهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وكذلك المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير العام للتصدير في شركة الصافي دانون 2003 - 2007م.

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