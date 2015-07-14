توديع الزميل صالح الصالح بعد سنوات من النجاح في إدارة الإعلانات

احتفلت مؤسسة اليمامة الصحفية بتكريم الأستاذ صالح بن عبدالرحمن الصالح مدير إدارة الإعلانات الأسبق بعد طلبه التقاعد، وذلك تقديراً لجهوده المميزة والمخلصة التي بذلها طوال العقود الأربعة الماضية، حيث استطاع أن ينقل إدارة الإعلانات إلى مستوى مهني وفني وإداري على أعلى المستويات، إلى جانب خدمات التسويق، والتواصل مع المعلنين.

وقد حضر الحفل الزميل رئيس التحرير الأستاذ تركي السديري، ومدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية الأستاذ عبدالرحمن الذكير، ومسؤولو التحرير، ومنسوبو إدارة الإعلانات في المؤسسة.

وقد عبّر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للزميل صالح الصالح على ما قدمه لمؤسسته، ودوره الكبير في تهيئة جيل من الكفاءات الشابة القادرة على تحمل مسؤولياتها في العمل، وهو ما عبّر عنه مدير عام المؤسسة خلال كلمته في الحفل، قائلاً:"لقد نجح الزميل صالح الصالح في استقطاب الكفاءات وتأهيلها لمهمة العمل في إدارة الإعلانات، بما يعزز من إيرادات المؤسسة، وتطوير قدرات التسويق بما ينسجم مع طبيعة المرحلة التقنية الحالية، ويخدم توجهات واحتياجات المعلن".

وأكد الزميل الدكتور أحمد الجميعة في كلمة خلال الحفل على أن الاحتفاء هو تعبير عن حالة الوفاء والتقدير الذي تتمتع به أسرة مؤسسة اليمامة الصحفية، وترابط منسوبيها، وحرصهم على تسجيل مواقف مشرفة وشاهدة على من بذل وأخلص في عمله، مبيناً أن الزميل صالح الصالح هو أحد القيادات التي ساهمت في تطور عمل المؤسسة، وأثرى عمله بالتجارب الناجحة، والإمكانات المميزة، والقدرة على تحمل المسؤولية، ورؤيته للمستقبل، وهو ما نحصده اليوم من عمل منظم، وتقنيات متطورة في إدارة الإعلانات.

وفي ختام الحفل تم تقديم الهدايا والدروع التذكارية وكتاب يروي قصة نجاح صالح الصالح مع الإعلانات، حيث تولى مهمة الإشراف والمتابعة للحفل الزميل خلف العنزي مدير إدارة الإعلانات، والزميل عبدالرحمن الحيدر نائب مدير إدارة الإعلانات، ومشاركة الزملاء في الإدارة، وهو ما يعطي انطباعاً عن حجم التقدير والوفاء المتبادل بين أسرة مؤسسة اليمامة الصحفية.