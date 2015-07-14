حادث سير يقعد المعلمة زهراء 14 عاماً وأملها يتجدد في العلاج بالخارج

جازان - أنور خواجي

أصيبت المعلمة زهراء محمد 53 عاماً بحادث مروري بعد عودتها من المدرسة قبل 14 عاماً نتج عنه إصابة مباشرة في العمود الفقري وتهتك فقراتها ال11 وال12، وأصيبت أيضاً بمتلازمة القطع العرضي مع شلل النصف الأسفل. وبلسان يقطر أسى ومرارة وبمشاعر تضج بالحزن تقول المعلمة زهراء ل"الرياض" إن حالتها الصحية تدهورت مع مرور الوقت وأصبحت تستقبل المزيد من الأوجاع وغير قادرة على الحركة والمشي ولا التحكم في وظائف المثانة. وأضافت أنها أصبيت بالضغط والسكر وتقرحات في أعلى الطرف السفلي الأيسر وتشكو من التهابات متكررة في البول، وقد أكد التشخيص الطبي حاجتها للمساعدة والعناية الطبية ومساعدة شخص آخر في أداء الوظائف اليومية إلى جانب القيام ببرامج تأهيل ومعالجة صحية منتظمة للسيطرة على تقرحات الجروح.

وأردفت زهراء: "كلما شاهدت نفسي عاجزة عن احتضان أطفالي 6 بنات وثلاثة أولاد أشعر بالوجع والألم المرير، فبناتي مستقبلاً سيحتفلن بزواجهن وأنا عاجزة عن مشاركتهن فرحتهن بليلة العمر وكذلك أبنائي، أريد مشاركة أولادي الفرحة، أريد العودة للمشي وتجهيز الطعام لأبنائي، أريد للأمل أن يجري في قدمي ويسري في جسدي مجدداً لاسيما بعد وجود نوافذ لعلاج حالتي خارج المملكة، حيث قرأت عن حالات مماثلة لوضعي بعد تلقيهم العلاج في الخارج، آمل من الله ثم من أهل الخير مساعدتي من أجل السفر للعلاج خارج الوطن واستعادة الفرحة التي غابت عن منزلي ومحيطي لأكثر من 14 عاماً".

للمساعدة التواصل على الأرقام التالية: (055368007)، (0505427854).