الخدمة المدنية تعلن أسماء (5256) مرشحاً على الوظائف التعليمية

الرياض - سلطان العثمان

دعت وزارة الخدمة المدنية (5256) متقدما لشغل الوظائف التعليمية للرجال والمعلنة في 1/8/1436ه، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة موزعة على المؤهل العلمي (40) نقطة، كفايات المعلمين (40) نقطة، نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات ب(20) نقطة.

وبينت الخدمة المدنية أن أولويات المؤهل وفقا لدليل التخصصات الصادر من وزارة التعليم، وأولويات الرغبات المكانية عاملا في تحديد مستحقي الترشيح، مشيرة إلى انه بناء على موافقة وزارة التعليم مؤخرا، تم قبول المتقدمين من حملة تخصص (التعليم الخاص/ الإعاقة العقلية) الذين تم استبعادهم من الترشيح المبدئي وبناء على ذلك فقد تم مفاضلتهم مع غيرهم من حملة التخصصات المقبولة، وحثت الخدمة المدنية المرشحين على متابعة موقع وزارة التعليم "بوابة التكامل الإلكتروني"، لتحديد موعد إجراء المقابلة الشخصية لكل مرشح، لافتة إلى أن من لم يقم بتحديد البيانات المطلوبة على موقع وزارة التعليم، أو عدم حضور المقابلة الشخصية يعد ذلك عدولاً عن الرغبة في التوظيف، ونوهت وزارة الخدمة المدنية إلى أنه تبقى (762) وظيفة تعليمية تعذر شغلها لعدم توفر متقدمين من التخصصات المناسبة لشغلها، أو لكون المتقدمين عليها تحققت رغبات انسب لهم، لافتة إلى انه سيتم طرح تلك الوظائف بالتنسيق مع وزارة التعليم في وقت لاحق، وأكدت الخدمة المدنية على أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، كما حذرت أي مرشح يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى، أو عدم صحة أي معلومة مقدمة لكون المرشح يتحمل لوحده مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى بعد صدور قرار التعيين.