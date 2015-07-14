المسلمون في هونغ كونغ يؤدون صلاة الغائب على الأمير سعود الفيصل

أدى المسلمون في هونغ كونغ صلاة الغائب على صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- بعد صلاة العاصر أمس في جمع حاشد في جامع كولون الكبير اكبر جامع في هونغ كونغ.

وكان في مقدمة المصلين نائب القنصل العام لقنصلية المملكة العربية السعودية في هونغ كونغ فهد بن محمد المنيخر، وأعضاء السلك الدبلوماسي ، ومفتي هونغ كونغ الشيخ محمد ارشد، ورئيس مجلس الأمناء للجالية الإسلامية قمر منهاص، وجمع غفير من المصلين.

وقد أم المصلين الشيخ عبدالله بن يتيم العنزي موفد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشارك في برنامج الإمامة في هونغ كونغ، وبعد الصلاة القى مفتي عام هونغ كونغالشيخ محمد ارشد كلمة بين فيها مكانة الأمير الراحل سعود الفيصل، ومواقفه الإنسانية في الدفاع عن قضايا المسلمين ومقدساتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما قدمه -رحمه الله- من مواقف لن تنسى في نصرة المسلمين في أنحاء العالم ، خاتماً كلمته بالدعاء لسموه بالمغفرة والرحمة.