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49 مركزاً تصحح أوضاع اليمنيين خلال إجازة العيد

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    أكدت المديرية العامة للجوازات أنها مستمرة في تصحيح أوضاع الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية في جميع مراكز التصحيح بكافة مناطق المملكة وعددها ٤٩ مركزاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك حتى ١٤٣٦/٩/٢٩، ويستأنف العمل بعد عيد الفطر في ١٤٣٦/١٠/٤ وذلك إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم بتمديد فترة تصحيح أوضاع الأخوة اليمنيين حتى ١٤٣٦/١٠/٣٠ .

وأوضحت الجوازات أن عدد من تم تصحيح أوضاعهم حتى الساعة ٤ عصراً من يوم أمس الاول في كافة مراكز التصحيح بمناطق المملكة (٣٤٥١٧٦) شخصاً.

ودعت الجوازات الأخوة اليمنيين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على هوية زائر بسرعة مراجعة مراكز التصحيح واستيفاء متطلبات التصحيح، وأكدت بأن من يحصل على وثيقة من سفارة بلاده فقط دون الحصول على هوية زائر فإن الوثيقة لوحدها لا تخوله في البقاء داخل المملكة بوضع نظامي.

ولمعرفة الشروط والإطلاع على متطلبات ومواقع التصحيح في المملكة

زيارة موقع المديرية العامة للجوازاتwww.gdp.gov.sa

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