30 مهرجاناً سياحياً في مناطق المملكة خلال شوال

تشهد مناطق المملكة خلال شهر شوال 30 مهرجاناً سياحياً، ضمن 57 مهرجاناً في صيف السعودية 1436ه، التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية في المناطق، وتمثل هذه المهرجانات النصف الثاني لصيف السعودية، بعد تنظيم عدد من المهرجانات في منتصف شعبان، وحتى منتصف شهر رمضان.

وتتضمن المهرجانات فعاليات متنوعة من برامج ترفيهية ‏وثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، وتتنوع ما بين تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية.

حيث تشهد منطقة المدينة المنورة مهرجان صيف طيبة 36 من 27 شوال وحتى 10 ذو القعدة، وفي منطقة نجران هناك مهرجان صيف نجران 2015 من 10 إلى 25 شوال، أما منطقة حائل فيقام فيها مهرجان صيف حائل 36 طوال أيام شهر شوال.

ولمدة 10 أيام تجري فعاليات مهرجان صيف جازان بالواجهة البحرية ابتداء من أول أيام عيد الفطر، وفي منطقة مكة المكرمة تستضيف مدينة الطائف مهرجان سوق عكاظ 36 من 27 شوال إلى 10 ذو القعدة، ويقام في منطقة الباحة مهرجان العسل الدولي من 10 شوال ولمدة خمسة أيام بمتنزه غابة رغدان. وفي منطقة القصيم يقام مهرجان التمور ببريدة من 15 شوال وحتى 1 ذو الحجة، ومهرجان صيف عنيزة من 7 شوال إلى 29 ذو القعدة، ومهرجان الخبراء التراثي من ثاني أيام عيد الفطر وحتى الخامس، ومهرجان البدائع للتمور من 25 شوال إلى 20 ذو القعدة.

وهناك ثلاثة مهرجانات في منطقة الجوف وهي، الجوف حلوة بسكاكا الجوف من 7 شوال إلى 29 ذو القعدة، ومهرجان وصيفك على كيفك من 15 شوال وحتى بداية ذو الحجة في القريات، ومهرجان كاف الصيفي بالقريات من ثاني أيام عيد الفطر وحتى الخامس.

وتجري فعاليات مهرجان النخيل والتمور بالجبيل في المنطقة الشرقية من 19 شوال إلى 28 ذو القعدة، ومهرجان صيف الشرقية 36 بالدمام من منتصف وحتى نهاية شوال، والألعاب النارية وفعالية الطفل ومسيرة السيارات والدبابات والفنون الشعبية طوال شهر شوال في الدمام والخبر، ومهرجان زمان ابن خلدون من نهاية رمضان إلى 17 شوال، ومعرض كوكبك بحاجتك في الخبر من ثاني أيام العيد إلى 4 ذو الحجة.

فيما تستقبل منطقة تبوك مهرجان تيماء السياحي لمدة عشرة أيام من منتصف شوال، ومهرجان أملج التراثي البحري من 5 إلى 10 شوال، ومهرجان صيف تبوك من 20 شوال إلى منتصف ذو الحجة، ومهرجان حقلنا وناسة لمدة خمسة أيام من 25 إلى نهاية شوال، ومهرجان ضباء الدار دارك للتراث من 20 شوال إلى بداية ذو القعدة، ومهرجان الوجه وجهتنا من 25 شوال إلى بداية ذو القعدة،

ويبدأ في منطقة عسير مهرجان أبها يجمعنا في الخامس من شوال القادم ولمدة شهر في السودة والحبلة بمدينة أبها، وفي ذات الفترة مهرجان القرية التراثية بالسودة، وأيضاً مهرجان السودة للترفيه والتسوق، ومهرجان عسير للتسوق، ومهرجان الفروسية، وبرنامج الأسرة والطفل، والمرسم ثلاثي الأبعاد، وفعالية رمي القوس، وسفاري الخيل بالسودة، وشارع المهرجان، وفعالية حرب الألوان، وبرنامج الأسر المنتجة والحرفيين، بجانب أمسيات أبها الشعرية من 10 شوال وحتى 15 ذو القعدة، ومهرجان العسل الثاني من 18 شوال وحتى 28 ذو القعدة، ومهرجان الأيام الخليجية من 20 شوال وحتى 25 ذو القعدة، وماراثون عسير الأول من 8 شوال ولمدة شهر بأبها، والطيران الشراعي وبطولة عسير الدولية لتسلق الجبال بالحبلة من 10 إلى 15 شوال، والفعاليات الشبابية من 25 شوال ولمدة خمسة أيام، والبرنامج المسرحي من 15 إلى 25 شوال، وعرض القوات العسكرية من 20 شوال ولمدة 10 أيام، وليالي المحافظات بمسرح المفتاحة من 20 شوال وحتى 3 ذو القعدة، وسباق القدرة والتحمل للخيل بخميس مشيط يومي 23 و24 شوال، والباص السياحي من ثالث أيام عيد الفطر ولمدة شهر.

يشار إلى أن الهيئة وفرت كافة المعلومات والعروض المتعلقة بالإجازة وفعالياتها على ومركز الاتصال السياحي على الرقم 19988 والذي يحتوي على جميع الفعاليات وأماكن إقامتها، إضافة إلى موقع "السياحة السعودية" التابع للهيئة.