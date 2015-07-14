أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
قال صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن الهيئة القومية لقصور الثقافة قد وافقت على اختيار فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم ٦ أغسطس المقبل، مؤكدا أن الفرقة ستقدم تابلوهات فنية وعروض راقصة عن إقليم الواحات وتراثه الثقافى.

وفى سياق متصل تقدم فرقة الوادى الجديد للمسرح مسرحية "تذكرة للجنة" على مسرح السامر بالقاهرة من تأليف ناصر محسب وإخراج أنور رشوان وذلك فى اطار فعاليات مهرجان مسرح الثقافة الجماهيرية لمواجهة وضمن مشروع المسرح التوعوى لتدعيم الانتماء لمصر.

ويتناول العرض المسرحى استعراضا للأفكار المغلوطة التى يتم بثها فى عقول الشباب لاستقطابهم نحو
>ارتكاب الأعمال الإرهابية باسم الدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365