فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

قال صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن الهيئة القومية لقصور الثقافة قد وافقت على اختيار فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم ٦ أغسطس المقبل، مؤكدا أن الفرقة ستقدم تابلوهات فنية وعروض راقصة عن إقليم الواحات وتراثه الثقافى.

وفى سياق متصل تقدم فرقة الوادى الجديد للمسرح مسرحية "تذكرة للجنة" على مسرح السامر بالقاهرة من تأليف ناصر محسب وإخراج أنور رشوان وذلك فى اطار فعاليات مهرجان مسرح الثقافة الجماهيرية لمواجهة وضمن مشروع المسرح التوعوى لتدعيم الانتماء لمصر.

ويتناول العرض المسرحى استعراضا للأفكار المغلوطة التى يتم بثها فى عقول الشباب لاستقطابهم نحو

>ارتكاب الأعمال الإرهابية باسم الدين.