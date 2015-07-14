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مقتل 3 أشخاص فى اشتباكات بين قبيلتى التبو والطوارق بمدينة سبها الليبية

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مقتل 3 أشخاص فى اشتباكات بين قبيلتى التبو والطوارق بمدينة سبها الليبية مقتل 3 أشخاص فى اشتباكات بين قبيلتى التبو والطوارق بمدينة سبها الليبية
لقى ثلاثة ليبيين مصرعهم فى مدينة سبها جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بين قبائل التبو والطوارق قرب مقر الشركة الهندية فى المدينة، الليلة الماضية كما لقى مواطن رابع مصرعه كان مخطوفًا على يد جماعة مجهولة.

وقال الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافى فى تصريح له ، إن ثلاجة الموتى بالمركز الطبى استقبلت جثامين أربعة قتلى، منهم ثلاثة جراء الاشتباكات بين قبائل التبو والطوارق وأخرى تعود لمواطن كان مخطوفًا على يد مجموعة مجهولة الهوية.

وأضاف أن أعيان ومشايخ قبائل سبها يجرون محاولات للتهدئة بين المتقاتلين من أجل وقف نزيف الدم وتسوية الأمور العالقة بين الجانبين.

وشهدت مدينة سبها خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات الجريمة منها القتل والسطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدية مالية، فيما يخشى سكان المدينة أن تعم الفوضى بسبب عدم ملاحقة المتورطين فى تلك الجرائم.
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