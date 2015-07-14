6 أبريل"الجبهة":سنعيد تجميع القوى الشبابية لمواجهة القوانين غير الدستورية

قال شريف الروبى منسق حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الإفطار الذى نظمته الحركة أمام منزل الشهيد سيد عبد الله محمد جاء بمشاركة أهالى الشباب المحبوسين، مشيرًا إلى أنه تجمع سنوى تخليدًا للشهداء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اسمع الخبر.. إفطار 6 إبريل بحضور والدة علاء عبد الفتاح أمام منزل سيد وزة
وأوضح منسق 6 أبريل لـ"اليوم السابع"، أن القوى الثورية ستعيد تجميع القوى الشبابية للوقوف ضد "سيل القوانين الذى صدر فى الفترة الأخيرة، والتى تقيد الحريات خاصة قانون الإرهاب، لأنها قوانين غير دستورية".
>اسمع الخبر.. إفطار 6 إبريل بحضور والدة علاء عبد الفتاح أمام منزل سيد وزة