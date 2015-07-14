6 أبريل"الجبهة":سنعيد تجميع القوى الشبابية لمواجهة القوانين غير الدستورية

قال شريف الروبى منسق حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الإفطار الذى نظمته الحركة أمام منزل الشهيد سيد عبد الله محمد جاء بمشاركة أهالى الشباب المحبوسين، مشيرًا إلى أنه تجمع سنوى تخليدًا للشهداء.

وأوضح منسق 6 أبريل لـ"اليوم السابع"، أن القوى الثورية ستعيد تجميع القوى الشبابية للوقوف ضد "سيل القوانين الذى صدر فى الفترة الأخيرة، والتى تقيد الحريات خاصة قانون الإرهاب، لأنها قوانين غير دستورية".

اسمع الخبر.. إفطار 6 إبريل بحضور والدة علاء عبد الفتاح أمام منزل سيد وزة