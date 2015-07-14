محمد جبريل عن"ليلة القدر": أسأل الله أن تكون بداية أفراحنا ونهاية لأحزاننا

أثنى الشيخ محمد جبريل على إقبال عشرات الآلاف من المصلين على مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح وختم القرآن، ووصفها بـ"ليلة من ليالى الله المليئة بالنفحات والبركات"، سائلاً الله القبول وألا يحرم الأمة فضل ليلة القدر وبركة ليلة القدر وعتق ليلة القدر، و"أن يجعلها بداية لأفراحنا ونهاية لأحزاننا".

وقال جبريل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ليلة من ليالى الله المليئة بالنفحات والبركات والتهاب المشاعر، وانتظار فرج الله وحسن الظن به جل فى علاه، وإحساسى أنها ليلة القدر، الحقيقة التى لا مراء فيها أنه برغم إمامتى للمسلمين فى أكثر مساجد العالم، إلا أنه سيظل مسجد عمرو بن العاص هو تاج الجوامع كلها، وقد بناه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "جبريل": "يحضر فى مسجد عمرو بن العاص بليلة القدر أكبر تجمع فى العالم الإسلامى بعد الحرمين الشريفين.

بالفيديو والصور.. روحانيات "ليلة القدر" تتجلى بمسجد عمروبن العاص.. الآلاف يؤدون صلاة التهجد.. والداعية محمد جبريل يدعو الله أن يحفظ مصر من كيد الكائدين وأن يجعلها آمنة.. والبكاء يسيطر على المصلين