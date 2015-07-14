الشباب والرياضة بسوهاج تحتفل اليوم بختام الأنشطة الرمضانية بحضور المحافظ

قال أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المديرية تحتفل اليوم الثلاثاء بختام الأنشطة الرمضانية تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وذلك بمجمع حمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضى.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم تسليم جوائز للفائزين فى المسابقات الرياضية الجماعية والفردية والشبابية وهى المسابقات الدينية-الثقافية –الفنية وحفظ قرآن الكريم، مشيرا إلى أن محافظ سوهاج سيسلم الجوائز تقديرا وتشجيعا لهم.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج قرر دعم الفرق الفائزة بعدد من الهيئات الرياضية وغيرها مؤكدا منح الفائزين الأوائل بكل مرحلة سنية جوائز مالية تقديرا لجهدهم.