انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية فى العاصمة اليمنية صنعاء

أفاد سكان محليون فى العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع فى منطقة الحصبة، شمال العاصمة، واسفر عن وقوع إصابات.

وقال السكان ، إن عبوة ناسفة انفجرت فى "جولة الحباري" فى منطقة الحصبة واستهدفت دورية تابعة لقوات النجدة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن حوالى خمسة أشخاص أصيبوا جراء انفجار العبوة الناسفة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أن المقاومة الشعبية فى إقليم أزال، الذى يضم محافظات صنعاء، وعمران، وذمار، نفذت خلال الفترة الماضية عمليات مشابهة استهدفت دوريات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، مدعومة بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

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