السعودية: مقتل مطلوب أثناء ضبطه وإصابة رجلى أمن

قتل مطلوب أمنى بعد قيامه بقتل والده أثناء حملة امنية لضبطه، وأصيب رجلا امن فى المواجهات.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية إنه "أثناء قيام رجال الأمن بعد منتصف ليل الثلاثاء اليوم ، بتنفيذ إجراءات إحضار أحد المطلوبين للجهات الأمنية ، يرافقهم والده ، بادر بالخروج من المنزل وإطلاق النار من سلاح رشاش، مانتج عنه مقتل والده وإصابة رجلى أمن، وتم الرد عليه بالمثل مما أدى لمقتله.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق فى ذلك.

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