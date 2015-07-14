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ياسر العدوى: منع سيارات الدفع الرباعى لا ينفذ على شركات السياحة والسفارى

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ياسر العدوى: منع سيارات الدفع الرباعى لا ينفذ على شركات السياحة والسفارى ياسر العدوى: منع سيارات الدفع الرباعى لا ينفذ على شركات السياحة والسفارى
قال ياسر العدوى أمين عام غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء إن قرار رئيس الوزراء بمنع سيارات الدفع الرباعى فى جنوب وشمال سيناء لا ينفذ على شركات السياحة والسفارى المرخصة.

وأضاف أن الشركات السياحية التى توجد بها سيارات دفع رباعى دخلت بتصاريح وتتابع بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القرار على سيارات النقل للدفع الرباعى، موضحا عدم تضرر الشركات السياحية والسفارى بذلك القرار.

وأضاف صلاح محمد رئيس قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ أن سيارات الدفع الرباعى لا غنى عنها فى سياحة السفارى، وهى التى تقوم بدخول الوديان، مشيرا إلى أن سيارات الدفع الرباعى يوجد بها حصر ولا ترخص إلا للشركات السياحة المعتمدة والمصنفة فى سياحة السفارى.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بمنع ترخيص سيارات الدفع الرباعى بشمال وجنوب سيناء وخاصة النقل، وأثار القرار الذى يستهدف منع استخدام الجماعات الإرهابية لها مخاوف العاملين فى سياحة السفارى.

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