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محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاق نوايا لإقامة المدينة الطبية مع مستثمر عالمى

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محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاق نوايا لإقامة المدينة الطبية مع مستثمر عالمى محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاق نوايا لإقامة المدينة الطبية مع مستثمر عالمى
أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أنه قد تم توقيع اتفاق نوايا مع مستثمر عالمى هندى لإقامة مدينة طبية كاملة تحتوى على مجمع طبى ومعاهد ومصانع مستلزمات طبية ومستوصفات طبية مختلفة، وسيكون شعار المدينة "حيث المرضى هم الشركاء" وستقام على مساحة 300 فدان خلف كارفور، وبقيمة استثمارية بلغت بليون جنيه.

وأشار المسيرى إلى أن الأمر معروض حاليا على وزارة المالية لتنظيم آليات التنفيذ بنظام المشاركة، وفى انتظار موافقة وزارة المالية وتحديد آليات وشروط نظام المشاركة بين المحافظة والمستثمر الأجنبى، وهى من ضمن المشروعات التى سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سيقام بالإسكندرية فى سبتمبر القادم.

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