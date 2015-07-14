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بالصور.. إنجليز يشاركون المصريين بلندن التظاهر لعودة تمثال فرعونى إلى مصر

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حصل "اليوم السابع" على مجموعة صور لجلسة المزاد، الذى أقيم بقاعة المزادات الشهيرة كريستيز لبيع التمثال الفرعونى "سخم كا" والذى لم يتم الإعلان عن الشخص الذى اشتراه حتى الآن.

وكشفت ماجدة صقر أحد أعضاء الجالية المصرية بلندن فى تصريحات لليوم السابع أن قضية بيع التمثال لم تكن محل اعتراض للمصريين فقط، قائلة:"أن هناك إنجليز شاركوا معنا فى كل الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التى تمت الدعوة لها أمام قاعة المزادات وأمام قاعة كريستيز للتنديد باستمرار الغموض حول مصير التمثال وعدم اتخاذ أى إجراء فى إعادته لمصر.

وأضافت أن الانجليزية سو ادواردز من شمال هامتون بلندن حضرت معهم للمشاركة فى هذه المظاهرة لإيمانها بان التاريخ ليس للبيع موضحة أن العديد من الإنجليز شاركوا فى وقفات احتجاجية لوقف عملية بيع التمثال، والتصعيد من أجل إعادته إلى أرض مرة أخرى مؤكدين أن التمثال فى حكم المسروق من مصر.

كان مجموعة من المصريين المقيمين بالعاصمة البريطانية لندن نظموا مظاهرة أمام قاعة المزادات كريستيز حاملين لافتات تضم صورا لتمثال سخم كا ومرددين شعارات: "تاريخنا ليس للبيع، ارفعوا أيديكم عن تاريخ مصر، نطالب عودة سخم كا للوطن".

صورة للتمثال داخل قاعة المزادات كريستيز بلندن -اليوم السابع -7 -2015
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صورة للتمثال داخل قاعة المزادات كريستيز بلندن

صورة إنجليز يحملون صور التمثال اعتراضا على بيعه -اليوم السابع -7 -2015
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صورة إنجليز يحملون صور التمثال اعتراضا على بيعه

صورة لجلسة المزاد التى أقيمت منذ عام لبيع التمثال -اليوم السابع -7 -2015
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صورة لجلسة المزاد التى أقيمت منذ عام لبيع التمثال

موظفو قاعة المزادات كريستيز أمام التمثال -اليوم السابع -7 -2015
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موظفو قاعة المزادات كريستيز أمام التمثال

متظاهرون مصريون -اليوم السابع -7 -2015
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متظاهرون مصريون


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مصر 365

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