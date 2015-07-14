أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..مدير شرطة النقل يتفقد المترو خلال السحور ويشدد على"اليقظة التامة"

Google+ Print
تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، خلال وقت السحور، محطات مترو "السادات، العتبة، جمال عبد الناصر".

وتفقد مساعد الوزير الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المحطات والأرصفة، والتأكد من مدى انتظام الخدمات الأمنية عليها، لمنع حدوث أى خروج عن القانون والشرعية، وما يخل بالأمن العام ومتابعة إجراءات التفتيش، وفحص حقائب الركاب المترددين على المحطات قبل دخولهم بواسطة الخدمات الأمنية المعينة وكلاب الكشف عن المفرقعات.

وشدد على ضرورة اليقظة التامة وإتباع تعليمات الخدمة، وتسهيل كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على جمهور الركاب استخدام مرفق مترو الأنفاق.

وشدد مساعد وزير الداخلية على القوات "ضباط، أفراد، مجندين" القائمين بالتأمين بالتعليمات المستديمة، بشأن حسن معاملة جمهور الركاب.

مدير شرطة النقل مع فرد أمن بالمترو -اليوم السابع -7 -2015
>

مدير شرطة النقل مع فرد أمن بالمترو

اللواء سيد جاد الحق مع أمن محطات المترو -اليوم السابع -7 -2015
>

اللواء سيد جاد الحق مع أمن محطات المترو

مدير شرطة النقل والمواصلات مع أفراد أمن بالمترو -اليوم السابع -7 -2015
>

مدير شرطة النقل والمواصلات مع أفراد أمن بالمترو

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو -اليوم السابع -7 -2015
>

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو

اللواء سيد جاد الحق يتابع الخدمات الأمنية -اليوم السابع -7 -2015
>

اللواء سيد جاد الحق يتابع الخدمات الأمنية

اللواء سيد جاد الحق يستمع إلى أحد أفراد الأمن بالمترو -اليوم السابع -7 -2015
>

اللواء سيد جاد الحق يستمع إلى أحد أفراد الأمن بالمترو


>"مترو الأنفاق": استمرار زيادة ساعات التشغيل فى أيام العيد للثانية صباحاً
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365