بالصور..مدير شرطة النقل يتفقد المترو خلال السحور ويشدد على"اليقظة التامة"

تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، خلال وقت السحور، محطات مترو "السادات، العتبة، جمال عبد الناصر".

وتفقد مساعد الوزير الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المحطات والأرصفة، والتأكد من مدى انتظام الخدمات الأمنية عليها، لمنع حدوث أى خروج عن القانون والشرعية، وما يخل بالأمن العام ومتابعة إجراءات التفتيش، وفحص حقائب الركاب المترددين على المحطات قبل دخولهم بواسطة الخدمات الأمنية المعينة وكلاب الكشف عن المفرقعات.

وشدد على ضرورة اليقظة التامة وإتباع تعليمات الخدمة، وتسهيل كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على جمهور الركاب استخدام مرفق مترو الأنفاق.

وشدد مساعد وزير الداخلية على القوات "ضباط، أفراد، مجندين" القائمين بالتأمين بالتعليمات المستديمة، بشأن حسن معاملة جمهور الركاب.



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مدير شرطة النقل مع فرد أمن بالمترو



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اللواء سيد جاد الحق مع أمن محطات المترو



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مدير شرطة النقل والمواصلات مع أفراد أمن بالمترو



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مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو



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اللواء سيد جاد الحق يتابع الخدمات الأمنية



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اللواء سيد جاد الحق يستمع إلى أحد أفراد الأمن بالمترو

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