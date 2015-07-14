"الزراعة": توفير الأسمدة بالجمعيات لـ700 ألف فدان بأرض الإصلاح

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية بجمعيات الإصلاح البالغة 700 ألف فدان بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجمعيات سواء "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" لديها كل احتياجاتها من الأسمدة للمزارعين، مؤكدًا استمرار توفير جميع مستلزمات الإنتاج بأرض الإصلاح، والحرص الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين الفعليين، ووجود وفرة فى الأسمدة بكل الجمعيات الزراعية.

وناشد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مزارعى الإصلاح بالبلاغ عن أى مشكلة تواجههم فى توفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة بالجمعيات، مؤكدًا أنه يتم صرف جميع المقررات السمادية للمزارعين للمحاصيل الصيفية "الذرة، القطن، الأرز"، بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض "الإصلاح" بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مضيفًا أن اللجان الرقابية فى توزيع الأسمدة نجحت فى السيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

وأضاف "الشراكى"، أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويًا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة الأزوتية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن الجمعية لديها مخزون استراتيجى غطى احتياجات المزارعين منذ بداية الموسم الصيفى، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع شركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع العام أو الخاص لضخ منتجاتها إلى الوزارة لتلبية السوق المحلى، واحتواء أى من الأزمات والوفاء بحصتها المتفق عليها.

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