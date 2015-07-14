بالأسماء.. "التعليم العالى" تحذر طلاب الثانوية من 20 معهدا وجامعة "وهمية"

حذرت وزارة التعليم العالى طلاب الثانوية العامة الجدد وأولياء أمورهم من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تم الكشف عنها بعد قيام الوزارة بـ 27 ضبطية قضائية، حيث إن هذه الكيانات الوهمية تشمل الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، والجامعة السويسرية بمدينة نصر، حيث قال وزير التعليم العالى: "لا يوجد ما يسمى بالجامعة السويسرية فى مصر ".

وقال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إنه من بين تلك الكيانات الوهمية، الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بالمهندسين، والأكاديمية الكندية الأوروبية، التى اكتشفت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة أثناء مداهمة مقرها أنها مغلقة، ولم تتوصل الوزارة إلى الآن إلى أى معلومات عن المقر الجديد، وكذلك ما يسمى بالشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، والمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين.

وأضاف الوزير، أن من بين تلك الكيانات الوهمية جامعة بورتو سموث "بمركز الشرق الأوسط"، وكذلك جامعة كاليفورنيا ميرمار التى أغلقتها الوزارة وجامعة القاهرة، مؤكدا أنه تم ضبط مكان مؤجر لطلبة المعهد العالى للدراسات التعاونية بالمنيرة أمام معهد التعاون، ومركز آخر بشارع خلوصى بالمنيل للدروس الخصوصية.

وطالب الوزير، الطلاب الجدد وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egy-mhe.gov.eg أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة، فيما يخص الاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، خاصة عند التقديم بها خلال الفترة المقبلة مع بداية موسم التنسيق.

وأكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن هناك أكثر من 20 كيانا وهميا تم اكتشافهم خلال الفترة القليلة الماضية، وتم عمل 27 ضبطية قضائية خلال الـ 7 أشهر الماضية، لافتا إلى أنه تم مداهمة تلك الأماكن لإغلاقها وتشميعها، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من طلاب وأولياء أمور بأنهم تم النصب عليهم باسم وزارة التعليم العالى، وأنهم تقدموا إلى كيانات اكتشفوا بعد ذلك أنها وهمية وغير تابعة لها.

وأعلن "عطا"، عن بعض أسماء المعاهد والكيانات الوهمية، ومن أشهرها، الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، وقد تم إخطار قطاع النقل البحرى بوزارة النقل وإرسال الأوراق المتعلقة بالموضوع إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشائها، والاعتراف بها من عدمه.

وأضاف عطا، أنه تم ضبط مركز علمى بزهراء المعادى وإغلاقه، إلى جانب ضبط أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان، وتم إرسال الأوراق الخاصة بها لإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة فى المخالفات الخاصة بها، وكذلك داهمت الضبطية القضائية ما يعرف بأكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات، التى ادعت أنها تتبع جامعة حلوان، وكذلك أكاديمية الشرق بالزقازيق، وتم إرسال أوراقها لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى المخالفات الخاصة بها.

وأوضح عطا، أنه من بين الكيانات التى اكتشفت الوزارة وهمية عملها، الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بـ 5 شارع عبدالرحمن الشرقاوى بالمهندسين، وكذلك الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، والمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين، مضيفا أن هناك 150 معهدا خاصا على موقع التنسيق و45 معهدا حكوميا، أما دون ذلك فهو كيان وهمى غير تابع للتعليم العالى.

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