الهدوء يعم "الشمارقة" بكفر الشيخ عقب مصرع شخص وإصابة اثنين بطلق نارى

عم الهدوء عزبة عيد التابعة لقرية الشمارقة بكفر الشيخ، وسط تواجد قوات الأمن التى سيطرت على الموقف المشتعل هناك، عقب نشوب مشاجرة بين عائلتين لخلاف على قطعة أرض أدت لمقتل شخص وإصابة اثنين.

وحاولت قوات الأمن إقناع الأهالى بفتح الطريق جراء مقتل واحد وإصابة اثنين من إحدى العائلات المتنازعة على قطعة أرض، وتعهد أحد القيادات الأمنية بضبط الجانى الذى أطلق النيران على المتوفى والمصابين.

كانت العزبة قد شهدت اشتباكات بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض، وقام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية أصابت شقيقين وابن عمهما، وتم تحويلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحويل أحدهم لمستشفى طنطا الجامعى، إلا أنه لقى مصرعه عقب وصوله لاستقبال المستشفى متأثرًا بإصابته، وعقب علمهم بمصرعه حاولوا قطع الطريق وأضرموا النيران فى منزله.