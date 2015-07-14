بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجئ الخدمات الأمنية بموقف الترجمان

فاجأ اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنيـة بموقف الترجمان للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة، والتأكد من مدى استيعابهم والتزامهم بالخطط الأمنية الموضوعة والكتب الدورية.

ونبه مساعد وزير الداخلية على الخدمات المعينة من الضباط والأفراد، بتوسيع دائرة الاشتباه فى ظل الظروف الأمنية الراهنة، وما تشهده البلاد من قيام بعض عناصر التطرف والخارجين على القانون والمأجورين بمحاولة إحداث حالة من الفوضى بالبلاد .

وأشرف مساعد وزير الداخلية على الخدمات المعينة على أجهزة فحص الحقائب والبوابات الإلكترونية، وشدد على الإخطار الفورى فى حالة العثور على أى أجسام غريبة فى حينه، وكلف خدمات الأطواف (البحثية) بالانتشار وتوسيع دائرة الاشتباه.

كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى وتعزيز الخدمات واستنفار كل الجهود، لمواجهة العناصر الخارجة عن القانون، من أجل تحقيق الدور الإيجابى لجهاز الشرطة وإشعار المواطنين التواجد الأمنى الفعال، فى إطار من الشرعية والقانون.



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مساعد الوزير لشرطة النقل مع أمن الخدمات الأمنية بموقف الترجمان



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اللواء سيد جاد الحق يوجه تعليمات إلى أمن موقف الترجمان



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مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات مع فرد أمن بموقف الترجمان



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مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات مع أفراد الأمن بموقف الترجمان