السكة الحديد: تجريم تداول القضبان والسبائك الخالصة "المخردة" من القطارات

أكد المهندس أسامة أوجين نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة تجريم تداول أو بيع قضبان السكة الحديد أو السبائك الخالصة المخردة من القطارات، وأن أى شخص يتم ضبطه بحوزته قضبان أو سبائك حديدية ستتم معاقبته جنائيا.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تداول أى أجزاء من القضبان أو السبائك الحديدية الخالصة محظور، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بتجميع مثل هذه الخردة المميزة وتقوم ببيعها لمصانع الإنتاج الحربى.

- وزير النقل يصرف 500 جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو

>