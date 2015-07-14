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"صحة قنا": 28 مصابا و3 جثث بينهم اثنان مجهولا الهوية بـ"حادث التصادم"

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"صحة قنا": 28 مصابا و3 جثث بينهم اثنان مجهولا الهوية بـ"حادث التصادم" "صحة قنا": 28 مصابا و3 جثث بينهم اثنان مجهولا الهوية بـ"حادث التصادم"
أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة فى قنا، أن الحصيلة النهائية لحادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى أمام قرية كرم عمران 3 ضحايا بينهم جثتان مجهولتان و28 مصابا بينهم مجندون بالأمن المركزى.

فيما انتقلت إلى مكان الحادث 10 سيارات تابعة لهيئة إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، لنقل جميع الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسوان بين أتوبيس للركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى يستقلها عدد من المجندين، أسفر عن اشتعال النيران فى أتوبيس الركاب وسقوط 3 ضحايا "وائل متولى محمد 23 سنة" وجثتين جارى التوصل إلى هويتهما، فيما أصيب 28 آخرون بينهم مجندون بالأمن المركزى.


>- تصادم بين سيارة أمن مركزى وأتوبيس ركاب فى قنا وأنباء عن ضحايا ومصابين

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