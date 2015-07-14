طبيب نفسى يقدم أفضل الطرق لحل المشكلات اليومية

كثيرا ما نقع فى دائرة المشاكل التى نسعى جاهدين لحلها، ولكن ما هى أفضل الطرق للتخلص وحل المشاكل التى تواجهنا فى حياتنا اليومية؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أن المشكلات تدور حولنا فى حياتنا اليومية، والإنسان الناضج هو الذى يسعى للوصول للحل المثالى، والمشكلة هى شعور الإنسان بأنه فى مأزق دون محاولته الخروج منه.

ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن حل المشكلة يكمن ما يقوم به الإنسان للتغلب على المشكلة عن طريق التخلص من جميع الصعوبات والمعوقات فى حياته إلى أن يصل إلى الحل الأمثل والقرار الصائب.

ويضيف أخصائى الطب النفسى، أنه للتخلص من تلك المشكلة يجب أن نقوم بتحديدها كخطوة أولا، ثم نقوم بوضع أفضل الحلول العقلية دون التأثر بأى حلول عاطفية، ثم البدء فى التنفيذ بعد أخذ القرار الصائب مع وضع بعد الاحتمالات التى قد تقودنا للفشل.

وينصح أخصائية الطب النفسى، بضرورة أخذ القرار الصائب مع تحمل مسئوليته، ومع مراعاة أن هناك مشكلة ستقع فيها وتستطيع حلها حينها ستشعر بانجاز كبير وستزيد ثقتك فى نفسك.