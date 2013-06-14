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نرصد مأساة 32 أسرة تعيش بالشارع بعد انهيار منازلهم بشبرا الخيمة

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نرصد مأساة 32 أسرة تعيش بالشارع بعد انهيار منازلهم بشبرا الخيمة نرصد مأساة 32 أسرة تعيش بالشارع بعد انهيار منازلهم بشبرا الخيمة

هددت 32 أسرة من ساكنى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام الحى ومحافظة القليوبية، احتجاجا على تقاعس المسئولين والدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، فى اتخاذ قرار بترميم مساكنهم التى تتبع المحافظة، بعدما انهار جزء كبير منها بسبب المياه الجوفية، وينامون منذ أسبوع فى الشارع ومسجد قريب من المنطقة.

"اليوم السابع" رصد مأساة ما يقرب من 350 مواطنا بينهم سيدات كبار السن وأطفال، يعيشون يومهم فى الشارع خوفا من المبيت فى منازلهم المنهار جزء كبير منها، بعدما تصدعت الأعمدة الخرسانية بسبب المياه الجوفية فى الطوابق الأرضية التى كانت مستأجرة كمخازن لمحلات "بنزايون" منذ 25 عاما، وتركوها دون متابعة، مما تسبب فى وصول المياه إلى الأعمدة الخرسانية وانهار جزء كبير من تلك المنازل وسور يفصل بين العقارين رقم 1 و 2 بشارع مسجد تبارك بمساكن بهتيم.

وقال محمد أمين، أحد سكان العقار رقم 1: "لقد فوجئنا يوم الأحد الماضى بانهيار جز كبير من منزلنا المكون من 4 طوابق، وكل طابق به 4 شقق، وهو ما حدث بالعقار رقم 2 المجاور له، والذى يسكنهم ما يقرب من 350 شخص، وذلك بسبب انتشار المياه الجوفية فى الطوابق الأرضية التى كانت مؤجرة لشركة الأزياء الحديثة منذ 25 عاما، وكانت مغلقة والمياه الجوفية انتشرت بداخلها وتسببت فى انهيار جزئى للعقارين وقمنا بتقديم شكوى لرئيس حى شرق شبرا الخيمة، وتم عمل معاينة أثبتت أن العقارين يجب أن يتم ترميهما بأقصى سرعة نظرا لخطورة الوضع على السكان، وقال لنا رئيس الحى: "الموضوع فى إيد المحافظ"، ومن يومها لم يسأل عننا أى مسئول وقامت جميع الأسر بنقل حياتها للشارع والنوم فى المساجد".

وأضاف محمد سعيد، من سكان العقار رقم 2، لقد ذهبنا فى محاولة لمقابلة الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، لكن المسئولين رفضوا بحجة انشغاله باجتماع مع السفيرة الأمريكية، مؤكدا أنهم يعيشون مأساة حقيقية فكل أسرة منهم يتراوح عدد أفرادها من 4 إلى 6 أفراد يعيشون فى الشارع منذ حدوث الانهيار الجزئى، قائلا، "إحنا أموات ولا أحد من المسئولين يسأل فينا عشان غلابة والمحافظ تركنا للإهمال والضياع والتشرد"، مطالبا الدكتور عادل زايد بالموافقة على الطلب الذى أرسله له رئيس حى ثان شبرا الخيمة باعتماد مبلغ مالى لترميم منازلهم، وتساءل: "أين الرئيس محمد مرسى الذى قال إنه سيحقق للمواطن عيشة كريمة؟!!".

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