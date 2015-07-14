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أكثر من مليوني مصل بالمسجد الحرام وسط أجواء من الطمأنينة والراحة

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أكثر من مليوني مصل بالمسجد الحرام وسط أجواء من الطمأنينة والراحة أكثر من مليوني مصل بالمسجد الحرام وسط أجواء من الطمأنينة والراحة
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وفود الرحمن أدت شعائرها وسط أجواء روحانية مطمئنة وتجهيزات متكاملة (واس)

مكة المكرمة، المدينة المنورة - واس

    في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، أدّى قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والعمار صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر، وتمكن المصلون من أداء شعائرهم بسلاسة وراحة بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من خدمات وجندته من طاقات بشرية وآلية ونفذته من مشروعات حيوية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان، في ظل رعاية شاملة وخدمات متميزة متكاملة وفرتها أجهزة الدولة المعنية بخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. كما اجتمع أكثر من نصف مليون مصل في أروقة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والساحات المحيطة به لأداء صلاة العشاء والتراويح ليلة أمس وسط استنفار مختلف الجهات الحكومية لكل طاقاتها.

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