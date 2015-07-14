بورتو يكشف عن رقم قميص كاسياس مع الفريق

إفي): أعلن نادي بورتو البرتغالي اليوم أن إيكر كاسياس، الوافد الجديد إلى صفوف (التنانين) قادما من ريال مدريد الإسباني سيرتدي القميص رقم 12.

ووصل كاسياس، الذي كان يرتدي القميص رقم 1 مع الريال، إلى بورتو في وقت سابق اليوم، حيث كان العشرات من مشجعي (التنانين) في انتظاره بالمطار.

ولم يقرر النادي البرتغالي حتى الآن أي مراسم تقديم رسمي، بحسب تأكيدات (التنانين) لوكالة (إفي)، لكن من المنتظر أن ينضم كاسياس قريبا لتدريبات الفريق بمنطقة هورست الهولندية حيث يقيم الفريق البرتغالي معسكره استعدادا للموسم المقبل.

كان بورتو قد أعلن أمس رسميا ضم كاسياس، بعد مغادرته صفوف الريال، في صفقة أحدثت صد إعلاميا كبيرا.

ووقع حارس مرمى الريال التاريخي، وحارس مرمى منتخب إسبانيا الأول حتى الآن، عقدا مع الفريق البرتغالي يمتد موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.