حوار - حارس تشيلسي الجديد يتحدث عن توقعات مورينيو.. تولدو وأليفر كان والفريق الأفضل

أجرى الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش حوارا مطولا مع الموقع الرسمي لتشيلسي بمجرد انضمامه للفريق. تحدث فيه عن ما ينتظره من جوزيه مورينيو، ونقاط قوته التي ستفيد البلوز.

ويستعرض FilGoal.com أهم الأسئلة التي وُجهت للوافد الجديد.

مرحبا بك، كيف تشعر وقد أصبحت لاعبا لتشيلسي؟

إنه شعور رائع وأنا سعيد للغاية. تشيلسي من أفضل أندية العالم وقد كان التوقيع له كالحلم بالنسبة لي. لم استغرق الكثير من الوقت للتفكير في العرض بمجرد أن علمت بوجود اهتمام. ثم تحدثت مع المدرب جوزيه مورينيو وتيقنت من أنني أريد أكون جزء من النادي.

هل كان توقيعك لأبطال الدوري قرارا سهلا؟

دائما ما كان تشيلسي وجهتي المفضلة. كان من الصعب عليْ مغادرة ستوك سيتي حيث أمضيت اوقاتا ممتعة ولدي ذكريات رائعة مع كل الموجودين هناك. استمتعت حقا بكوني جزء من هذا النادي لكنني سعيد بوجودي الآن في تشيلسي.

ذكرت أنك تحدث مع مورينيو. ماذا قال لك؟

شرح لي ما يتوقعه مني وما يتوقعه النادي كما أخبرني ماذا يعني أن أكون جزء من ناد بحجم تشيلسي. كنت منجذبا للتحدي. لم يقدم لي أية ضمانات. لذا يجب أن أبذل أقصى ما لدي وأتدرب بجدية لكي أحجز مكانا في تشكيلة الفريق وأُظهر ما أستطيع فعله.

أنا واثق من قدرتي على صنع الفارق. أن أكون جزء من فريق يربح البطولات. أعتقد أن تلك هي الخطوة القادمة في مسيرتي ويمكن للمدرب أن يساعدني في هذا بشكل كبير.

ما هي أبرز نقاط قوتك كحارس مرمى؟

لقد لعبت أمام تشيلسي عدة مرات وأنا واثق أن مشجعينا يدركون ما أستطيع فعله. أولا أحب السيطرة على منطقة الجزاء. كما أحاول أن أتحكم واتواصل مع المدافعين أمامي لكي أجعل كل شيء منظم.

أحب أن أكون هادئا ومؤثرا في كل الأوقات. وأحب الخروج للتصدي للكرات العرضية بقوة لكن كل شيء يتعلق بتقديم أكبر حافز للدفاع وللفريق ككل والمساعدة بشكل عام لتحقيق النتيجة الأفضل.

من هم الحراس الذين تطلعت لتصبح مثلهم عندما كنت صغيرا؟

عندما بدأت ممارسة الكرة كان حراسا مثل أوليفر كان وفرانشيسكو تولدو في قمة مستواهم ولقد أحببتهم للغاية.

في السنوات الأخيرة تتطلع لتصبح حارسا مثل بتر تشك. والذي هو بمثابة أسطورة في تشيلسي. اعتدت أن أتابعه لأن بنيتنا الجسدية وطريقتنا متماثلة تقريبا.

في السابق كنت أحاول أن اكتسب خصائص مشابهة للحراس الكبار ولكن بمرور السنين طورت من نفسي كثيرا وأصبح لي أسلوبي الخاص المميز.

عندما كنت لاعبا منافسا ماذا كان رأيك في تشيلسي في الموسم السابق؟

كان تشيلسي أفضل فريق واجه ستوك الموسم الماضي والأكثر تكاملا بلا شك. صلب دفاعيا ومميز هجوميا ويتسم بالانضباط.

أتمنى ان نكمل بنفس المستوى وأن نتحسن. الموسم الماضي كان عظيما وفزنا ببطولتين لكننا نرغب في تكرار ذلك والفوز بالمزيد.

الموسم الماضي كان سجلنا الدفاعي مبهرا. لابد أنك لا تستطيع الانتظار ليكون أمامك مثل هذا الرباعي الدفاعي المميز.

بالطبع. بشكل عام أنا أتطلع لأن أكون محاطا بلاعبين على مستوى عالي كل يوم. مدافعي الفريق رائعين للغاية كما أن ثيبوه كورتوا من أفضل حراس العالم. بالتأكيد أنا متحمس للعب معهم.

هل انت متحمس لبدأ مشوارك والسفر مع الفريق في الجولة التحضيرية؟

لا أستطيع الانتظار لأن أشارك فأنا متحمس للغاية. الذهاب لأمريكا الشمالية سيكون رائعا وبانتظارنا بعض المباريات الكبيرة.

ما هي أهدافك في الموسم القادم؟

هدفي الأساسي أن أستقر سريعا وأظهر للجميع ما يمكنني فعله في التدريبات والمباريات. أتمنى أن أشارك في أكبر عدد ممكن من المباريات وأن أساهم في نجاح الفريق.

هذه هي أهدافي للموسم القادم وما بعده. أرغب في إبهار الجميع.