أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما لا تعرفه عن كعك العيد.. كعكة واحدة تعطى 400 سعر حرارى وتعادل 3 أرغفة

Google+ Print
ما لا تعرفه عن كعك العيد.. كعكة واحدة تعطى 400 سعر حرارى وتعادل 3 أرغفة ما لا تعرفه عن كعك العيد.. كعكة واحدة تعطى 400 سعر حرارى وتعادل 3 أرغفة
يقترب عيد الفطر المبارك وتبدأ كل أسرة فى شراء وإعداد كعك العيد. ويقدم الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، بعض الحقائق الغذائية عن كعك العيد لكى ندرك مدى خطورة الإكثار منه على الأصحاء والمرضى على حد سواء.

وقال نبدأ بمكونات كعك العيد وهى الدقيق والسمن البلدى والسكر والسمسم وكلها تعطى سعرات حرارية عالية فيتراوح مقدار السعرات الحرارية لمقدار كعكة واحدة من 200 إلى 400 سعر حرارى، ولكى ندرك قيمة هذا الرقم فهو يعادل ثلاثة أرغفة من الخبز، فتناول كعكة واحده يعادل تناول ثلاثة أرغفة من الخبز، ولو أردت تذوق الكعك فى كل منزل تزوره فى أيام العيد فقد تصل لتناول حوالى أربع كعكات خلال ساعة، أى ما يعادل 12 رغيف خبز، ولكى تحرق السعرات الحرارية فى مقدار كعكة واحدة فأنت تحتاج لممارسة الجرى للتخلص من السعرات الحرارية.

وأشار لأنه لم تقتصر مخاطر الكعك عند سعراته الحرارية بل تكمن أكثر فى نوع المستخدمة وهى السمن البلدى، وهى من نوع الدهون المشبعة وهذا النوع من الدهون يزيد من ترسيبات الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، مما قد يزيد خطورة الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب، وطبعا ترفع ضغط الدم وتزيد من تدهن الكبد ووجود السكر والدقيق يزيد ارتفاع مستوى السكر فى الدم، فيعتبر الإكثار من تناول الكعك كارثة صحية على مرضى القلب والسكر وضغط الدم والكبد وأصحاب السمنة المفرطة وخطر أيضا على الأصحاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد