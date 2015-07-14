ما لا تعرفه عن كعك العيد.. كعكة واحدة تعطى 400 سعر حرارى وتعادل 3 أرغفة

يقترب عيد الفطر المبارك وتبدأ كل أسرة فى شراء وإعداد كعك العيد. ويقدم الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، بعض الحقائق الغذائية عن كعك العيد لكى ندرك مدى خطورة الإكثار منه على الأصحاء والمرضى على حد سواء.

وقال نبدأ بمكونات كعك العيد وهى الدقيق والسمن البلدى والسكر والسمسم وكلها تعطى سعرات حرارية عالية فيتراوح مقدار السعرات الحرارية لمقدار كعكة واحدة من 200 إلى 400 سعر حرارى، ولكى ندرك قيمة هذا الرقم فهو يعادل ثلاثة أرغفة من الخبز، فتناول كعكة واحده يعادل تناول ثلاثة أرغفة من الخبز، ولو أردت تذوق الكعك فى كل منزل تزوره فى أيام العيد فقد تصل لتناول حوالى أربع كعكات خلال ساعة، أى ما يعادل 12 رغيف خبز، ولكى تحرق السعرات الحرارية فى مقدار كعكة واحدة فأنت تحتاج لممارسة رياضة الجرى للتخلص من السعرات الحرارية.

وأشار لأنه لم تقتصر مخاطر الكعك عند سعراته الحرارية بل تكمن أكثر فى نوع الدهون المستخدمة وهى السمن البلدى، وهى من نوع الدهون المشبعة وهذا النوع من الدهون يزيد من ترسيبات الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، مما قد يزيد خطورة الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب، وطبعا ترفع ضغط الدم وتزيد من تدهن الكبد ووجود السكر والدقيق يزيد ارتفاع مستوى السكر فى الدم، فيعتبر الإكثار من تناول الكعك كارثة صحية على مرضى القلب والسكر وضغط الدم والكبد وأصحاب السمنة المفرطة وخطر أيضا على الأصحاء.