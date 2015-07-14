ضبط 28 ألف خط هاتف محمول قبل بيعها بدون عقود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت ضبط كل المخالفين فى بيع خطوط الهواتف المحمولة بدون ترخيص أو خارج المنافذ الرسمية لشركات الاتصالات الرسمية، وذلك وفقاً لأحكام القانون وقرار وزير الاتصالات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 قضايا بيع وتداول خطوط التليفونات المحمولة بدون عقود ضُبط خلالها 28864 خط هاتف محمول بدون عقود، وذلك بدوائر أقسام شرطة (الموسكى، المطرية، أول مدينة نصر، المعادى، الزيتون، حدائق القبة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.