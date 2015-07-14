أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مليونا مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الحرام

Google+ Print
مليونا مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الحرام مليونا مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الحرام
أدّى حوالى مليونى مصل صلاة العشاء والتراويح الليلة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تحريا لليلة القدر فى العشر الأواخر ، بسكينة وأجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وأكد الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير مكة أن خدمة آمّين بيت الله الحرام شرف كبير وأن الجميع يعملون جاهدين لتحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمتهم هذه الأيام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) مساء أمس الاثنين أن مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية حرصت على تقديم الخدمات لقاصدى بيت الله الحرام مشيرة إلى انه تم تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمرورية والطبية والتوعوية والبيئية وتنظيم خدمات الإعاشة والإسكان وكل ما يحتاجه الزائر من خدمات.

واوضحت "واس" أن عدد قاصدى بيت الله الحرام فى هذه الليلة وصل إلى ما يقرب من مليونى مصل من الوافدين لأداء مناسك العمرة من داخل المملكة وخارجها ومن المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن " أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام امتلأت بالمصلين الذين تمكنوا من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وجندت الرئاسة العامة لرعاية الحرمين أكثر من 12 ألف موظف و موظفة وتهيئة منظومة متكاملة من الخدمات والطاقات والإمكانات البشرية والآلية كافة التى يحتاجها قاصدو المسجد الحرام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل