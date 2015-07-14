مليونا مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الحرام

أدّى حوالى مليونى مصل صلاة العشاء والتراويح الليلة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تحريا لليلة القدر فى العشر الأواخر ، بسكينة وأجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وأكد الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير مكة أن خدمة آمّين بيت الله الحرام شرف كبير وأن الجميع يعملون جاهدين لتحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمتهم هذه الأيام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الاثنين أن مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية حرصت على تقديم الخدمات لقاصدى بيت الله الحرام مشيرة إلى انه تم تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمرورية والطبية والتوعوية والبيئية وتنظيم خدمات الإعاشة والإسكان وكل ما يحتاجه الزائر من خدمات.

واوضحت "واس" أن عدد قاصدى بيت الله الحرام فى هذه الليلة وصل إلى ما يقرب من مليونى مصل من الوافدين لأداء مناسك العمرة من داخل المملكة وخارجها ومن المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن " أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام امتلأت بالمصلين الذين تمكنوا من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وجندت الرئاسة العامة لرعاية الحرمين أكثر من 12 ألف موظف و موظفة وتهيئة منظومة متكاملة من الخدمات والطاقات والإمكانات البشرية والآلية كافة التى يحتاجها قاصدو المسجد الحرام.

>