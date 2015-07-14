وفاة طالب سقط من سلم مستشفى سوهاج العام أثناء زيارة والده المريض

لقى طالب بدائرة قسم أول سوهاج مصرعه إثر سقوطه من على السلم بالطابق الثالث بمستشفى سوهاج عقب زيارة والده الذى كان محجوزا داخل المستشفى لإجراء عملية جراحية بالمستشفى .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى سوهاج العام يفيد بسقوط طالب من على سلم مستشفى سوهاج العام ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العقيد عمرو الجندى مفتش مباحث القسم وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج والنقيب محمد الضبع معاون مباحث القسم بوفاة م أ ع 17 عاما طالب ويقيم بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج عقب سقوطه من أعلى سلم مستشفى سوهاج العام بالطابق الثالث وذلك عقب زيارته لوالده الذى كان محجوزا بالمستشفى للعلاج.

وبسؤال والده 57 عاما أشار إلى أنه محجوز بمستشفى سوهاج العام لإجراء عملية جراحية وأن نجله كان فـى زيارته وحال نزوله اختل توازنه وسقط أرضًا من سلم المستشفى بالطابق الثالث مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك.

وبالعرض على مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وجار العرض على النيابة للتولى التحقيق.