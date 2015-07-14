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القبض على 4 تجار مخدرات و3 إخوان فى حملة أمنية بأكتوبر

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القبض على 4 تجار مخدرات و3 إخوان فى حملة أمنية بأكتوبر القبض على 4 تجار مخدرات و3 إخوان فى حملة أمنية بأكتوبر
شنت قوات الأمن بقسم ثانى أكتوبر حملة مكبرة برئاسة العميد رجب غراب مفتش قطاع أكتوبر للقبض على الخارجين عن القانون وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالخروج فى مسيرات ضد الدولة والشرطة.

ونجحت قوت الأمن برئاسة الرائد فوزى عامر رئيس مباحث قسم ثانى أكتوبر فى ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة الخروج فى مسيرات ضد الدولة والتحريض على العنف وإتلاف المنشئات العامة والخاصة.

كما نجحت الحملة فى ضبط 4 من تجار المخدرات بالمنطقة، وذلك بعد أن دلت تحريات المباحث عليهم، وتم إعداد الكمائن لهم والقبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات "مواد مخدرة" التى اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار.

وأسفرت جهود الأمن بقسم ثانى أكتوبر فى القبض على 2 من حاملى السلاح بدون ترخيص والذين اعترفوا بحيازة السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

كما تم القبض على عدد من المتهمين الهاربين من أحكام جنائية صدرت ضدهم من المحاكم ومطلوب ضبطهم وإحضارهم من النيابة العامة.

تم تحرير محاضر للمتهمين وأمر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامه لمباحث الجيزة بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365