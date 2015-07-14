بالصور.. ضبط 6 أطنان ونصف فسيخ وسردين وأنشوجة فاسدة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وأسفرت عن ضبط "م . ح . س" تاجر فسيخ بمدينة كفر الدوار وبحوزته 6 أطنان ونصف فسيخ وسردين وأنشوجة فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر المحضر رقم 7496/2015 جنح قسم كفر الدوار.



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