محامى أحداث فض النهضة: منتصر الزيات يرأس حملة الدفاع عن المحامين المتهمين

قال هانى الدريرى عضو حملة الدفاع عن المحامين الـ5 فى قضية "أحداث فض النهضة"، والتى تم تأجيل نظر أولى جلساتها اليوم لـ8 أغسطس المقبل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة لم تنظر شكلياً حتى الآن، ولكنها نظرت إجرائياً واكتملت أول جلسة بروتوكولياً.

وأضاف"الدرديرى"، أنهم يعكفون على دراسة موقف كل متهم من المتهمين الـ5 فى القضية، تمهيداً لإعداد قائمة بالطلبات لتقديمها إلى هيئة المحكمة، خاصة أن كل متهم له وضعه الخاص فى القضية.

وأختتم "الدرديرى" حديثه، مؤكداً أن المحامى منتصر الزيات هو مقرر حملة الدفاع عن المحامين الخمس، ويرأس هيئة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت أمس الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة 379 متهمًا فى قضية "أحداث فض النهضة" لجلسة 1 أغسطس المقبل، لعدم حضور 22 متهمًا من المتهمين فى القضية.