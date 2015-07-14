7 حيل سحريّة لمكياج يخفي شحوب الوجه

من المتعارف عليه أن شهر رمضان يتميز بكثرة الدعوات والزيارات العائلية التي تتطلب منك الظهور بشكل أنيق ورائع، ولكن دون الإكثار من وضع مستحضرات التجميل، فكيف يمكننا الجمع بين الأناقة والبساطة.

"سيِّدتي نت" يقدم لك الحل لتجمعي بين الظهور بشكل أنيق خالٍ من الشحوب والإرهاق الناتج عن السهر وبشكل بسيط وهادئ من خلال النصائح التالية:

1. اعتمدي على تطبيق الكونسيلر قبل استقبال الضيوف أو قبل الخروج من المنزل، وذلك لإخفاء المنطقة الداكنة حول العينين.

2. يمكنك استخدام كريم الـ BB بدلاً من كريم الأساس ليجعل بشرتك صافية وذات لون واحد دون تكلف، ومن الأفضل أن يكون اللون مطابقاً للون وجهك ليضيء بشرتك.

3. استخدمي أحمر الخدود باللون المرجاني، والذي يظهر طبيعياً مع الابتعاد عن الألوان القوية كالأحمر والبني.

4. استخدمي أقلام الكحل لتحديد عينيك بدلاً من أقلام الآي لاينر القوية، والتي قد لا تتناسب مع الشهر الكريم.

5. تجنبي استخدام أقلام الظلال القوية واكتفي بلون جفنيك الطبيعيين أو بلون بسيط وهادئ كالمرجاني أو البيج أو الوردي.

6. لا تقومي بوضع أحمر الشفاه أثناء أيام الصوم، وإذا كنت تشعرين بأن شفاهك باهتة اللون فيمكنك وضع لمسة من ملمع الشفاه.

7. وأخيراً تجنبي استعمال منتجات التجميل القوية كالماسكارا الملفتة باللون البني أو اللون الفضي، كذلك الرموش الاصطناعية وطلاء الأظافر الملفت، واستبدليهم بالماسكارا السوداء العادية أو ترك رموشك طبيعية مع تقليم الأظافر وتركها بلونها الطبيعي.

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