أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

حضّري شعرك بالألوفيرا للمناسبات الكبيرة

Google+ Print
حضّري شعرك بالألوفيرا للمناسبات الكبيرة حضّري شعرك بالألوفيرا للمناسبات الكبيرة

الإثنين 13-07-2015 20:29

بالتأكيد ستفكرين بإنفاق الكثير من الأموال بعد شهر الصوم رغبة في الحصول على شعر صحي وقوي في العيد أو في المناسبات الكبيرة، وذلك بعد أيام الصوم التي قد تؤثر على رطوبة وصحة شعرك، في حين أن أمامك بديلاً رائعاً يتميز بقلة التكاليف وقلة الوقت وقلة المجهود أيضاً، ويمكنك القيام به أثناء أيام الصيام، وذلك حتى لا يتأثر شعرك بقلة المياه وطول ساعات الصيام، وهذا البديل هو الصبار أو ما يسمى بزيت الألوفيرا، فعند حصولك على نباتات الصبار الطبيعية أو حتى زيت الألوفيرا الجاهز تكونين قد ملكت كل ما تحتاجينه للعناية بشعرك في أيام الصيام، فإذا كانت التغذية الداخلية لشعرك تقل مع طول ساعات الصيام يمكنك تعويضها بالتغذية الخارجية باستخدام نبات الصبار.
إليكِ هذا القناع الرائع:
1. احصلي على عدد من أوراق الصبار، فإذا كان شعر قصيراً فأنت بحاجة لورقة أو ورقتين من الصبار، أما إذا كان شعرك طويلاً فأنت بحاجة إلى ثلاث أو أربع ورقات.
2. افتحي أوراق الصبار وقومي بإزالة المادة الهلامية الرطبة في وعاء مع الحرص على الحصول على أكبر قدر من المادة الهلامية.
3. اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك، ثم افركي هلام الصبار على شعرك واتركيه لبعض الوقت.
4. اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر لتحصلي على نتائج رائعة في الحال.
5. إذا لم يكن لديك نبات الصبار فيمكنك استبداله بزيت الصبار الجاهز من أحد محلات الزيوت الطبيعية لتحصلي على نفس النتائج.
6. كرري هذا القناع السريع مرة واحدة فقط أسبوعياً لتحصلي على شعر غني بالصحة والترطيب حتى مع طول ساعات الصيام.
تجدر الإشارة إلى أن الصبار لا يعمل على ترطيب الشعر فحسب، بل يعمل أيضاً على زيادة نمو الشعر وتقوية فروة الرأس، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية التي تجعل شعرك لامعاً وصحياً.

سيعجبك أيضاً:

3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي