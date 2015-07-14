حضّري شعرك بالألوفيرا للمناسبات الكبيرة

بالتأكيد ستفكرين بإنفاق الكثير من الأموال بعد شهر الصوم رغبة في الحصول على شعر صحي وقوي في العيد أو في المناسبات الكبيرة، وذلك بعد أيام الصوم التي قد تؤثر على رطوبة وصحة شعرك، في حين أن أمامك بديلاً رائعاً يتميز بقلة التكاليف وقلة الوقت وقلة المجهود أيضاً، ويمكنك القيام به أثناء أيام الصيام، وذلك حتى لا يتأثر شعرك بقلة المياه وطول ساعات الصيام، وهذا البديل هو الصبار أو ما يسمى بزيت الألوفيرا، فعند حصولك على نباتات الصبار الطبيعية أو حتى زيت الألوفيرا الجاهز تكونين قد ملكت كل ما تحتاجينه للعناية بشعرك في أيام الصيام، فإذا كانت التغذية الداخلية لشعرك تقل مع طول ساعات الصيام يمكنك تعويضها بالتغذية الخارجية باستخدام نبات الصبار.

إليكِ هذا القناع الرائع:

1. احصلي على عدد من أوراق الصبار، فإذا كان شعر قصيراً فأنت بحاجة لورقة أو ورقتين من الصبار، أما إذا كان شعرك طويلاً فأنت بحاجة إلى ثلاث أو أربع ورقات.

2. افتحي أوراق الصبار وقومي بإزالة المادة الهلامية الرطبة في وعاء مع الحرص على الحصول على أكبر قدر من المادة الهلامية.

3. اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك، ثم افركي هلام الصبار على شعرك واتركيه لبعض الوقت.

4. اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر لتحصلي على نتائج رائعة في الحال.

5. إذا لم يكن لديك نبات الصبار فيمكنك استبداله بزيت الصبار الجاهز من أحد محلات الزيوت الطبيعية لتحصلي على نفس النتائج.

6. كرري هذا القناع السريع مرة واحدة فقط أسبوعياً لتحصلي على شعر غني بالصحة والترطيب حتى مع طول ساعات الصيام.

تجدر الإشارة إلى أن الصبار لا يعمل على ترطيب الشعر فحسب، بل يعمل أيضاً على زيادة نمو الشعر وتقوية فروة الرأس، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية التي تجعل شعرك لامعاً وصحياً.

سيعجبك أيضاً:

3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان