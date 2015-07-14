أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الإسعاف": نقل 28 مصابًا بـ"حادث التصادم" إلى مستشفى قنا العام

Google+ Print
مصدر بـ"الإسعاف": نقل 28 مصابًا بـ"حادث التصادم" إلى مستشفى قنا العام مصدر بـ"الإسعاف": نقل 28 مصابًا بـ"حادث التصادم" إلى مستشفى قنا العام
صرح مصدر مسئول بإسعاف قنا، بأنه تم نقل 28 مصابًا إلى مستشفى قنا العام، لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى، وذلك على خلفيه حادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى أمام قرية كرم عمران بقنا، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

فيما أفاد مصدر مسئول، أن ضحايا الحادث حتى الآن 3 لقوا مصرعهم بينهم شرطى، وجارى البحث عن آخرين بعد محاولات قوات الدفاع المدنى إخماد النيران بالأتوبيس، الذى اشتعل عقب اصطدامه بسيارة الأمن المركزى.

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى أسوان واصطدم بسيارة الشرطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأتوبيس.

- تصادم بين سيارة أمن مركزى وأتوبيس ركاب فى قنا وأنباء عن ضحايا ومصابين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365