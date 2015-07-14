مصدر بـ"الإسعاف": نقل 28 مصابًا بـ"حادث التصادم" إلى مستشفى قنا العام

صرح مصدر مسئول بإسعاف قنا، بأنه تم نقل 28 مصابًا إلى مستشفى قنا العام، لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى، وذلك على خلفيه حادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى أمام قرية كرم عمران بقنا، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

فيما أفاد مصدر مسئول، أن ضحايا الحادث حتى الآن 3 لقوا مصرعهم بينهم شرطى، وجارى البحث عن آخرين بعد محاولات قوات الدفاع المدنى إخماد النيران بالأتوبيس، الذى اشتعل عقب اصطدامه بسيارة الأمن المركزى.

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى أسوان واصطدم بسيارة الشرطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأتوبيس.

- تصادم بين سيارة أمن مركزى وأتوبيس ركاب فى قنا وأنباء عن ضحايا ومصابين

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