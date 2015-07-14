ننشر أسماء مصابى حادث قنا.. و"الصحة": مصرع 3 بينهم اثنان مجهولا الهوية

صرح مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن 3 ضحايا منهم اثنان مجهولا الهوية و24 مصابا وصلوا مستشفى قنا العام، وجارى البحث عن ضحايا آخرين، فى حادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى أمام قرية كرم عمران بقنا.

والمصابون هم: "ممدوح على برعى 27 سنة قنا مصاب بكسر فى الساق الأيمن وممدوح حامد يونس 35 سحجات وعائشة محمد عبد الباقى 70 سنة وشعبان محمد أحمد 30 سنة مصاب بكدمات وعبير عبد العزيز محمد 15 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ورئيسية فاروق صابر 42 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وشيماء محمد الصغير 20 سنة كدمات وسحجات وعبد الله محمد الصغير 15 سنة كدمات وأسماء محمد الصغير 9 سنوات وسعد محمد الصغير 6 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وعبد العزيز محمد الصغير 10 سنوات سحجات بالجسم وعصام مصطفى بهلول 29 سنة كدمات متفرقة بالجسم وعبد المنعم أبو القاسم محمود 52 سنة كدمات بالجسم وسيد أحمد على 43 سن مصاب بكسر بالعمود الفقرى وندى أبو القاسم محمد 12 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد عبد الحاكم عبد الموجود 21 سنة نزيف فى المخ وصابرين محمد يوسف 55 سنة كدمات ورضا عبد الحافظ أحمد 23 سنة كدمات وأمنية يوسف محمد 21 سنة اختناق وكدمات وإيمان صابر فهمى 30 سنة كسر الذراع الأيمن وأمنية سيد أحمد 25 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وعمر عبد المجيد على 45 سنة جروح بالجسم وتمام سيد أحمد 23 سنة كدمات، وائل متولى محمد 23 سنة"، بالإضافة إلى 3 جثث جارى التوصل لهوية اثنين منهم.

جاء ذلك على خلفية حادث التصادم الذى وقع بين أتوبيس للركاب وسيارة تابعة للأمن المركزى أمام قرية كرم عمران بقنا، ما أدى لاشتعال النيران بالأتوبيس عقب التصادم.

- تصادم بين سيارة أمن مركزى وأتوبيس ركاب فى قنا وأنباء عن ضحايا ومصابين

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- مصدر بـ"الإسعاف": نقل 29 مصابًا بـ"حادث التصادم" إلى مستشفى قنا العام

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