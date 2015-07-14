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طيران التحالف العربى يقصف مواقع للحوثيين فى محافظة مأرب باليمن

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طيران التحالف العربى يقصف مواقع للحوثيين فى محافظة مأرب باليمن طيران التحالف العربى يقصف مواقع للحوثيين فى محافظة مأرب باليمن
شن طيران التحالف العربى بقيادة المملكة العربية مساء أمس الاثنين غارات جوية على مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية مدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة مأرب، شرقى اليمن.

وقالت مصادر صحفية فى محافظة مأرب ، إن طيران التحالف شن غارتين جويتين على مواقع للحوثيين فى منطقتى "الجفينة" و "التباب السود"، غربى مدينة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن دوى انفجارات سُمع فى تلك المواقع، فيما لا يزال الطيران يحلق بكثافة فى أجواء المدينة.

من جانب أخر، قالت ذات المصادر إن معارك عنيفة دارت رحاها بين مقاتلى المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثى فى منطقتى الجفينة والمخدرة بصرواح شمال غرب محافظة مأرب "أسفرت عن مقتل قرابة 30 من مسلحى الحوثى وأربعة من المقاومة الشعبية خلال اليومين الماضيين."

وتشهد محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثى الذين يحاولون فرض سيطرتهم على محافظة مأرب النفطية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
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مصر 365

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