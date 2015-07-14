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بالفيديو.. لقطات جوية رائعة للحرم المكى ليلة الـ 27 من رمضان

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بالفيديو.. لقطات جوية رائعة للحرم المكى ليلة الـ 27 من رمضان بالفيديو.. لقطات جوية رائعة للحرم المكى ليلة الـ 27 من رمضان
رافقت كاميرات طائرات الأمن السعودى لتصوير الحرم المكى الشريف أثناء صلاة التراويح ليلية السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وقامت الكاميرات بتصوير الكعبة والحرم المكى الشريف من الأعلى.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطات جوية رائعة من الطائرة للحرم المكى تم تصويرها ليلة الـ ٢٧ من رمضان، جمعت بين روحانية الزمان والمكان بالتزامن مع رفع الأذان.


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>تقرير:التوسعة السعودية الثالثة ترفع سعة الحرم المكى لقرابة مليونى مصل

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