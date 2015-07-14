مصادر: إعلان اللائحة التنفيذية لـ"قانون الكهرباء الجديد" نهاية العام

وكشف مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد سيتم الانتهاء من إعدادها بشكل نهائى نهائية العام الجارى ليتم العمل به.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون سيحقق تحريرا لسوق الكهرباء فى مصر خلال 8 سنوات ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة القادمة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر، لافتاً أنه سيفتح مجالا أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.

وأكدت أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه وينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مؤكداً أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء.

مصدر بالكهرباء: الانتهاء من تركيب 5310 وحدات شمسية بـ4 محافظات بالصعيد