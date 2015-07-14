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ترقبوا نتيجة الثانوية العامة على "اليوم السابع" خلال ساعات

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ترقبوا نتيجة الثانوية العامة على "اليوم السابع" خلال ساعات ترقبوا نتيجة الثانوية العامة على "اليوم السابع" خلال ساعات
ينشر "اليوم السابع" اليوم نتيجة الثانوية العامة 2015، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى الثانية عشرة ظهرًا، كما يعلن وزير التربية والتعليم أيضًا أسماء الأوائل والنسبة المئوية للنتيجة فى مؤتمر صحفى يعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وترقبوا نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التعليم ويمكن للطالب البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2015 بالاسم بالدخول على الرابط التالى: اضغط هنا


>غدًا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية ويعلن أوائل الجمهورية بمؤتمر صحفى.. رئيس الامتحانات: الكنترولات سلمت النتيجة عصر اليوم بعد تظريفها.. ومصدر بالوزارة: 3 آلاف طالب استفادوا من درجات الرأفة

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