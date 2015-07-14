لأول مرة.. ضابط شرطة يستغيث بـ"اليوم السابع" من البلطجية فى شبرا الخيمة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل ضابط شرطة، يدعى حسام رمزى، استغاثة من بلطجية تشاجر معهم فى منطقة شبرا الخيمة.

وأضاف حسام رمزى أن البلطجية أحدثوا عاهات مستديمة فى والده وأخيه أثناء التشاجر معهم.

وأكد الضابط لـ"صحافة المواطن" أن البلطجية مازالوا يهددونه بالقتل والخطف وأنه لا يستطيع العودة إلى محل سكنه مرة أخرى.

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