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لأول مرة.. ضابط شرطة يستغيث بـ"اليوم السابع" من البلطجية فى شبرا الخيمة

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لأول مرة.. ضابط شرطة يستغيث بـ"اليوم السابع" من البلطجية فى شبرا الخيمة لأول مرة.. ضابط شرطة يستغيث بـ"اليوم السابع" من البلطجية فى شبرا الخيمة
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل ضابط شرطة، يدعى حسام رمزى، استغاثة من بلطجية تشاجر معهم فى منطقة شبرا الخيمة.

وأضاف حسام رمزى أن البلطجية أحدثوا عاهات مستديمة فى والده وأخيه أثناء التشاجر معهم.

وأكد الضابط لـ"صحافة المواطن" أن البلطجية مازالوا يهددونه بالقتل والخطف وأنه لا يستطيع العودة إلى محل سكنه مرة أخرى.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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