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الأفوكادو والسالمون والسردين لتخفيف آلام والتهابات المفاصل

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الأفوكادو والسالمون والسردين لتخفيف آلام والتهابات المفاصل الأفوكادو والسالمون والسردين لتخفيف آلام والتهابات المفاصل
التهاب المفاصل من الأمراض الخطيرة، التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، غالبيتهم من كبار السن، حيث يسبب قيودًا فى الحركة وآلامًا كبيرة، وهو يصيب ما يقرب من 9 ملايين شخص حول العالم.

وكشفت تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة آلام المفاصل الناجمة عن الالتهابات، لافتًا إلى أن إتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يساهم فى الجد من فرص الإصابة بالمرض الشائع.

وأوصى التقرير بتناول الأفوكادو والأسماك الغنية بالزيت مثل السردين والسالمون والماكريل، نظرًا لأنها تحتوى على مجموعة من المفيدة صحيًا، وتساهم فى الحد من التهابات المفاصل وتقليل نسبة الآلام التى يتعرض لها الشخص.

وأضاف التقرير أن الزنجبيل له فاعلية أيضًا فى علاج آلام المفاصل وتخفيف الالتهابات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أنه يعزز مرونتها، ويرجع ذلك إلى خواصه الرائعة المضادة للالتهابات.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.

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مصر 365

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