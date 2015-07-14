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داعش يفخخ مساجد وطرق ومقرات رسمية بمدينة الفلوجة لإعاقة القوات العراقية

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داعش يفخخ مساجد وطرق ومقرات رسمية بمدينة الفلوجة لإعاقة القوات العراقية داعش يفخخ مساجد وطرق ومقرات رسمية بمدينة الفلوجة لإعاقة القوات العراقية
قام مسلحو تنظيم(داعش) الإرهابى بتفخيخ مساجد ومآذن ودور وطرق ومقرات المؤسسات الرسمية بمدينة الفلوجة بالعبوات الناسفة، من أجل اعاقة تقدم القوات العراقية المشتركة التى تحاصر المدينة وفصلتها عن مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، مع انطلاق عملية تحرير المحافظة فجر اليوم الاثنين.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي- فى تصريح صحفي- أن عصابات داعش اتخذت اجراءات خاصة فى الفلوجة الهدف منها الاضرار بالمدنيين الذين لايزالون داخل المدينة، كما تستهدف إيقاع أكبر خسائر ممكنة فى القوات العراقية المشتركة.

وأضاف: أن مسلحى داعش ومنذ ثلاثة أشهر تتخذ المدنيين دروعا بشرية وتمنع خروجهم من قضاء الفلوجة، وصادرت ممتلكات كل من لا ينفذ أوامرها.

ولفت قائد القوة الجوية العراقية الفريق طيار أنور حمه إلى أن الطائرات العراقية المقاتلة من طراز(إف 16) التى وصلت اليوم الاثنين إلى قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين شمالى العراق، ستدخل معركة تحرير الأنبار فى الأيام القليلة المقبلة.

وقال قائد القوة الجوية العراقية- فى تصريح صحفي- أن أربع طائرات وصلت قاعدة "بلد" كدفعة اولى تسلمها العراق من الولايات المتحدة ضمن العقد المبرم بين البلدين، وسوف تصل دفعات أخرى تباعا خلال الأسابيع المقبلة.
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